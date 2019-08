Fenerbahce, l’annuncio: trattativa con l’ex Milan Rami

Il Fenerbahce tenta il colpo Rami. Il club turco ha annunciato l’inizio delle trattative con l’ex difensore del Milan

Futuro in Turchia per Adil Rami? Il difensore era stato accostato al Brescia ma potrebbe intraprendere una nuova avventura in Turchia, con la maglia del Fenerbahce. E’ lo stesso club turco ad annunciare l’inizio delle trattative con il giocatore.

Ecco il comunicato dei turchi: «Il difensore francese Adil Rami è in arrivo in Turchia per iniziare le discussioni con il nostro club. Dopo le visite mediche in programma domani, inizieranno con il calciatore le trattative per il trasferimento».