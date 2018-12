Fenerbahce, che spavento in volo

La squadra turca del Fenerbahce stava volando alla volta di Manchester, quando si è imbattuta in un episodio non piacevole

Il Fenerbahce non si presenta al meglio all’Old Trafford per la gara in programma domani sera contro il Manchester United di Josè Mourinho. Non c’entrano, però, questioni tecniche o infortuni. Con un tweet diffuso sul proprio profilo ufficiale il club turco ha comunicato quanto accaduto in volo. La squadra e lo staff viaggiavano su un aereo privato, quest’ultimo è stato costretto a effettuare un atterraggio di emergenza in Ungheria, a Budapest. Tutta colpa di uno stormo di uccelli.

COSE TURCHE – Il velivolo procedeva regolarmente, destinazione Inghilterra, quando alcuni volatili hanno danneggiato il parabrezza del mezzo. Il fatto è accaduto proprio nel momento in cui la dirigenza gialloblu stava visitando la cabina di comando. Soltanto paura per fortuna, il club si è affrettato a comunicare a supporters e media che non ci sono stati feriti. L’arrivo a Manchester è, quindi, slittato di qualche ora, in attesa di un nuovo aereo proveniente da Istanbul. Domani, alle 21.05, sarà l’ora di provare a vincere in campo per volare soltanto in classifica. Il club turco proverà a dar seguito al trend positivo delle ultime 5 sfide in cui non ha mai perso.