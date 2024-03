Il centrocampista del Bologna Ferguson ha voluto rilasciare qualche dichiarazioni sulla sua stagione in rossoblu

Al Corriere dello Sport, il centrocampista del Bologna Ferguson ha voluto rilasciare qualche dichiarazione, soprattutto per quanto concerne il calciomercato viste le ultime voci.

«Mercato? A me piacerebbe rimanere in Italia, soprattutto in quel di Bologna»