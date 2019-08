Feronikeli-Milan, i rossoneri alla scoperta di un nuovo acquisto: ecco chi è

Feronikeli-Milan, i rossoneri questa sera sfoggeranno in campo uno dei loro nuovi acquisti: ecco di chi si tratta

Il Milan è pronto a sfoggiare l’ultimo innesto dell’estate. Rafael Leao, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, questa sera scenderà infatti in campo nel test che i rossoneri vivranno contro i kosovari del Feronikeli.

Per il centravanti classe ’99 si tratterà dunque del primo assaggio di Milan, maglia con la quale osserverà il proprio debutto. Annunciato titolare anche Krunic, al contrario non convocati per l’amichevole Kessié, Duarte e Reina.