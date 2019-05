Ferrero, dopo Totti ci riprova con De Rossi: «Vieni alla Samp!»

Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha invitato il centrocampista della Roma, Daniele De Rossi a vestire la maglia blucerchiata

Massimo Ferrero è da sempre un gran tifoso della Roma e non ha mai nascosto la sua fede calcistica pur essendo il presidente della Sampdoria. Il numero 1 dei blucerchiati ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport nel quale ha dichiarato di voler portare Daniele De Rossi in maglia blucerchiata. In passato, Ferrero ci aveva già provato con un altro calciatore della Roma, ovvero Francesco Totti. Ecco le sue parole: «De Rossi mi disse che voleva prendersi un anno sabatico. Adesso se lui vuole venire alla Samp io ci sono. Penso che sia uno dei momenti più tristi del calcio italiano. Se ne va un altro imperatore della As Roma».

«Sono rimasto molto dispiaciuto anche l’altra volta quando Totti fu costretto a smettere. Lo invitai a venire alla Samp, ma mi rispose che non poteva. Adesso ci provo con Daniele. Mi procuro subito il numero. Adesso a Daniele dico: se vuoi andare al cinema gratis vieni da me. Scherzi a parte. Evviva De Rossi. Daniele sa che io ci sono».