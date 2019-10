Ferrero: «La Sampdoria è capitata, io ho dato valore alla società»

Il patron della Sampdoria Ferrero parla agli studenti. Le sue parole del presidente sulla squadra blucerchiata

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, parla agli studenti della Luiss. Per il patron blucerchiato anche un commento sul suo club.

SAMPDORIA – «La Sampdoria è venuta così, è capitata. Mi trovo in un momento in cui i tifosi mi minacciano, vogliono Vialli. Venisse, ma io ho dato un valore alla società. Non voglio esagerare la verità, ma quando sono entrato a Bogliasco ho visto come prima cosa un cancello rotto: una società di Serie A, famosa in tutto il mondo, con Garrone alle spalle, si presenta così… le docce tutte rotte. Io sono malato per i bagni, a causa di una malattia che ho preso da bambino e quindi la pulizia e l’ordine in bagno per me conta molto».

LAVORO – «Prendo giocatori a 20/25 milioni perché adesso vengono. Vado a prendere tutti ragazzini di prospettiva, su dieci, cinque ne azzecchi e li rivendi. Questo è un tipo di calcio, poi c’è la Juventus. Oggi potrei essere pronto per andare alla Roma o un club di prima fascia. Ho messo in vendita la Sampdoria perché non posso fare di più».