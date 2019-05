Ferrero non molla il calcio: venduta la Samp, vuole comprare la Fiorentina?

Ferrero non vuole lasciare il mondo del calcio: dopo aver ceduto la Samp, vuole una tra Roma, Fiorentina e Spezia

Massimo Ferrero, patrin blucerchiato, vaglia le proposte di acquisto della Sampdoria e, nel frattempo si guarda intorno. Il presidente vuole infatti rimanere nel mondo del calcio e, dopo essersi interessato alla Roma, starebbe ora pensando alla Fiorentina.

La richiesta dei Della Valle, tuttavia, appare proibitiva per Ferrero: 200 milioni di euro. Ma non solo giallorossi e viola: Ferrero sta valutando anche lo Spezia, tuttavia ancora nessun movimento per la dirigenza aquilotta.