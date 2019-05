Juve-Atalanta, i bianconeri chiedono un cambio d’orario per la festa scudetto: parola adesso alla Lega Calcio

La Juve progetta la nuova stagione e intanto, nel mezzo, progetta le celebrazioni per lo scudetto. L’ottavo di fila, risultato clamoroso che richiede d’essere degnamente celebrato nonostante l’inevitabile delusione per l’ennesima occasione sprecata in Champions League.

Per questo motivo, allora, i bianconeri hanno presentato una domanda alla Lega Calcio per far slittare il calcio d’inizio di Juve-Atalanta di domenica 19, ultimo impegno della stagione all’Allianz Stadium, dalle 15 alle 20:30. Una soluzione che, però, sembra non trovare il gradimento degli orobici: oggi la decisione definitiva in merito.