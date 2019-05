Festa scudetto Juve 2019, il programma della serata all’Allianz Stadium

Festa scudetto Juve 2019: dallo show di luci all’addio di Barzagli, ecco il programma della serata all’Allianz Stadium

Sarà una lunga notte di festa, all’Allianz Stadium, quella che stasera seguirà la sfida tra Juve ed Atalanta, ultimo impegno casalingo della stagione per i bianconeri. Al triplice fischio finale, infatti, verrà montato un palco – al centro del campo – sul quale la Lega Serie A premierà tutti i giocatori con una medaglia d’oro, prima di consegnare a capitan Chellini la coppa dello scudetto. Ma ci sarà un riconoscimento anche per Cristiano Ronaldo, eletto mvp del campionato.

Poi largo ad uno spettacolare show di luci e laser organizzato dalla società, che per questo motivo aveva chiesto lo spostamento del match in orario serale. Il programma dettagliato è top secret, ma sarà uno spettacolo ad alto contenuto pirotecnico. Tutto in diretta tv e interamente svolto all’interno dello stadio. Che celebrerà l’addio al calcio di Barzagli e quello alla panchina bianconera di Allegri. Sotto gli occhi di alcune vecchie glorie e, con ogni probabilità, anche del nuovo acquisto Ramsey. Perché il futuro, in casa Juve, è adesso.