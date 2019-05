FIFA, comunicato ufficiale: Mondiali Qatar 2022 a 32 squadre – FOTO

FIFA, ora è ufficiale: c’è il comunicato della federazione, il Mondiale in Qatar nel 2022 sarà a 32 squadre e non 48 – FOTO

Ora è ufficiale: la FIFA comunica che il prossimo mondiale, programmato il 2022 in Qatar, avrà 32 squadre e non 48 come pianificato da Gianni Infantino.

Dopo attente valutazioni, l’ente organizzativo ha ritenuto più saggio rimandare l’aumento del numero di iscritti al torneo per problemi di carattere politico e logistico.

Ecco il tweet del profilo ufficiale della FIFA: