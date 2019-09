FIFA FIFPRO World 11, ecco i 55 canditati: 6 giocano in Serie A – FOTO

La Fifa ha diramato la lista dei 55 candidati al FIFA FIFPro World 11, ovvero i calciatori che andranno a comporre la formazione più forte dell’anno. Sei sono i calciatori di Serie A, ma soltanto uno è italiano.

Giorgio Chiellini guida la truppa juventina, insieme a Cristiano Ronaldo, De Ligt, Alex Sandro. Uniche eccezioni al dominio bianconero, Kalidou Koulibaly e il nuovo arrivo nerazzurro, Diego Godin.

🚨 @FIFPro together with @FIFAcom proudly presents the men's #World11 of 2019 🚨

For the first time in 🔟 years the @premierleague has the most shortlisted players…

Read more here 👇https://t.co/Ma85gvdRXa#FIFAFootballAwards #TheBest #OneStage pic.twitter.com/UhE3qHK0uz

— FIFPRO (@FIFPro) September 5, 2019