FIFA, novità sui limiti alle commissioni e sui prestiti

Novità in arrivo dalla FIFA: ecco il comunicato con le proposte sui vincoli sulle commissioni degli agenti e i prestiti internazionali

Rivoluzione in arrivo: la FIFA intende modificare le regole sulle commissioni agli agenti dei giocatori e i prestiti internazionali. Il comitato della Federazione ha diramato un comunicato nella giornata odierna.

Tra le proposte spiccano il tetto per le commissioni (il 10% del prezzo di trasferimento per gli agenti del club che vende, il 3% della remunerazione del calciatore per gli agenti del calciatore e il 3% della remunerazione del calciatore per gli agenti del club che acquista) e l’introduzione di limiti sul numero di giocatori in prestito (l’obiettivo è arrivare a un massimo di tre, sia in uscita sia in entrata).