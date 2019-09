Chiellini e Mancini hanno votato Ronaldo: ecco tutte le preferenze del difensore della Juventus e del ct della nazionale italiana

Sono state rese note le votazioni per la cerimonia di premiazione dei FIFA The Best Football Awards 2019. Per l’Italia hanno votato Giorgio Chiellini e Roberto Mancini, in rappresentanza dei colori azzurri, i quali hanno espresso la propria preferenza per Cristiano Ronaldo.

Terzo voto da parte di entrambi per l’esterno del Liverpool Mohamed Salah. Non d’accordo, invece, sulla seconda preferenza: il difensore della Juventus ha scelto Frenkie De Jong del Barcellona, mentre il ct della nazionale italiana ha votato la stella argentina Lionel Messi.