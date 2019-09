Fifa The Best Awards, Cristiano Ronaldo non sarà presente a Milano

Fifa The Best Awards, Cristiano Ronaldo non parteciperà alla cerimonia del Teatro la Scala di Milano

Nella splendida cornice del Teatro la Scala di Milano si assegnano, questa sera, i Fifa The Best Awards riguardo la stagione passata. Il premio più ambito, ovvero quello di miglior giocatore dell’anno, se lo giocano Ronaldo, Messi e Van Dijk.

Tuttavia il fuoriclasse portoghese della Juventus, che domani non sarà della partita a Brescia per un problema muscolare, ha preferito non raggiungere il capoluogo lombardo e quindi di non prendere parte alla cerimonia.