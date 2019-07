Filipe Luis: «Neymar? È felice al Barcellona. Spero ci ritorni»

L’ormai ex laterale dell’Atletico Madrid, Filipe Luis, ha parlato del suo futuro e del possibile ritorno di Neymar al Barcellona

Intervistato da Cadena COPE, l’ormai ex calciatore dell’Atletico Madrid, Filipe Luis, ha commentato il possibile acquisto di James Rodriguez dai colchoneros e il probabile ritorno di Neymar al Barcellona.

Ecco le sue parole: «Giocherò finché il mio corpo me lo permetterà. Adesso mi aspetta una nuova sfida, un nuovo club e darò tutto fino alla fine. Neymar? Voglio che torni al Barcellona. Nel Barça Neymar è felice, voglio che rinizi a divertirsi e che giochi al fianco di Messi. Lo spero tanto per il bene del calcio brasiliano, anche se so che non sarà facile. James Rodriguez? Uno spettacolo. Avere un giocatore come James Rodriguez all’Atletico non sarebbe affatto male».