Finale Champions League, due squadre, una sola lingua: i precedenti. Quando all’ultimo si affrontano le compagini di uno stesso Paese

Due squadre, una sola lingua: l’inglese. La finale di Champions League tra Tottenham e Liverpool sarà puramente una questione britannica, proprio come quella di Europa League andata in scena un paio di giorni fa Chelsea e Arsenal. Supremazia Premier League, quindi, anche se non è stato sempre così…

Nel 2003 furono Juventus e Milan a sfidarsi: trionfarono i rossoneri ai calci di rigore. Questo e gli altri precedenti nel video qui sopra.