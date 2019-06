Finale Champions League, Tottenham-Liverpool: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

È tutto pronto al Wanda Metropolitano di Madrid per l’attesissima e, per certi versi, inattesa finale della 64° edizione della UEFA Champions League che vedrà contendersi le due massime espressioni del calcio continentale, in una finale tutta inglese: il Tottenham di Pochettino e il Liverpool di Klopp. Entrambe reduci da un cammino decisamente sorprendente, i due top team inglesi arrivano a questa appassionante finale di stagione con l’entusiasmo a mille. A maggior ragione, per la necessità di portare a casa un titolo ˗ che sarebbe anche il più prestigioso ˗ che, in questa stagione, è stato soltanto sfiorato per entrambe: il Tottenham, infatti, classificatosi terzo in Premier League, è uscito in semifinale in Coppa di Lega, perdendo la possibilità di conquistare il titolo; il Liverpool, invece, dopo aver condotto le redini del campionato per larghi tratti, è stato costretto a soccombere al fotofinish a vantaggio del Manchester City.

Con un futuro in bilico per entrambi ˗ accostati, tra le altre, alla panchina della Juventus ˗, Pochettino e Klopp avranno la ghiotta occasione di raddrizzare e portare al culmine una stagione che, al contrario, diventerebbe clamorosamente fallimentare. Il confronto tra le due sarà poi, anche, l’occasione di confronto tra due squadre dalla storia internazionale profondamente diversa: la squadra del Merseyside, reduce da una seconda finale di Champions League consecutiva, sarà la squadra inglese con il più alto numero di apparizioni a una finale, ben nove, di cui soltanto cinque vinte; la squadra di Londra, invece, è una matricola in questo senso, dal momento che è riuscita ad approdare in finale per la prima volta nella sua storia, diventando l’ottava squadra britannica a riuscirci. Ecco le formazioni ufficiali e, a seguire, la cronaca live del match.

Tottenham-Liverpool: tabellino

Marcatori:

Arbitro: Damir Skomina

Note: Ammonizioni:

Tottenham-Liverpool: diretta live

Diretta live a partire dalle 21

░M░A░T░C░H░D░A░Y░

Tottenham-Liverpool: formazioni ufficiali

Tottenham (4-3-2-1): Llloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Winks, Sissoko; Eriksen, Alli, Son; Kane. All. Pochettino.

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Alexander Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané.

Tottenham-Liverpool: probabili formazioni e pre partita

Qui Tottenham. Inutile negare che la maggior fonte d’ansia per la squadra di Pochettino è data dalle condizioni fisiche precarie del suo attaccante di spicco, Harry Kane, reduce dal brutto e delicato infortunio patito nei quarti di finale di Champions League contro il Manchester City. L’occasione per scrivere la storia, come ammesso dallo stesso Pochettino nella conferenza stampa pre partita, passa anche dai suoi piedi. Quasi sicuramente, l’ariete inglese partirà dal primo minuto, nonostante sia a mezzo servizio, a scapito del brasiliano autore della tripletta salvifica contro l’Ajax, Lucas, che potrebbe partire dalla panchina. In porta confermato Lloris, davanti a lui, difesa a quattro composta da Trippier, Alderweireld, Vertonghen e Rose. A centrocampo spazio a Winks e Sissoko, con Eriksen, mentre Alli e Son agiranno sulla trequarti.

Qui Liverpool. Con l’obiettivo di riportare nella bacheca di Anfield un titolo che manca ormai da quattrodici anni e di riscattare l’amara sconfitta al photofinish in Premier League, oltre a quella della scorsa edizione della Champions League, persa nettamente contro il Real Madrid, la squadra di Klopp cercherà l’impresa in una sfida tutta inglese, partendo questa volta da favorita, anche grazie alla doppia vittoria conquistata in questa stagione contro gli Spurs. Da sconfiggere c’è anche il tabù delle tre finali europee perse dal tecnico tedesco: per questo, Klopp si affiderà ancora una volta al 4˗3˗3 con l’unico dubbio rappresentato da Firmino, che ha saltato la semifinale di ritorno contro il Barcellona per infortunio. Nonostante ciò dovrebbe comunque essere pronto per giocare titolare con Salah e Manè. In difesa spazio a Alexander–Arnold, Matip, Van Dijk e Robertson a protezione di Alisson, unica vera grande differenza rispetto allo scorso anno quando a difendere i pali c’era Karius; in mediana, infine, spazio ad Henderson, vero equilibratore di questa squadra, con Fabinho e Wijnaldum.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Winks, Sissoko; Eriksen, Alli, Son; Kane. A disposizione: Gazzaniga, Lamela, Dier, Llorente, Wanyama, Foyth, Davies. Allenatore: Mauricio Pochettino

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané. A disposizione: Mignolet, Milner, Lovren, Sturridge, Origi, Shaqiri, Gomez. Allenatore: Jürgen Klopp

Tottenham-Liverpool: precedenti

Quello che andrà in scena nel particolare contesto extranazionale di Madrid tra Tottenham e Liverpool sarà il 171 confronto, per un bilancio che pende nettamente a favore dei Reds, in vantaggio con 79 vittorie contro le 48 degli Spurs, mentre 43 sono i pareggi. La maggior parte degli incontri disputati tra le due squadre è radicato in Premier League, ma non mancano gli scontri nelle altre competizioni nazionali. In questa stagione, come molto spesso nel recente passato, le occasioni di confronto sono state favorevoli al Liverpool, basti pensare che dal 2013, il Tottenham è riuscito a prevalere soltanto una volta. Nella stagione appena conclusa, il Liverpool è riuscito a prevalere in entrambe le occasioni in Premier League, con lo stesso risultato di 2˗1: nel match disputato a settembre, a Londra, la squadra di Klopp ha ottenuto il successo grazie ai gol di Wjnaldum e Firmino, con il gol della bandiera di Lamela. Nel match di ritorno, invece, disputatosi a marzo, Firmino e un autogol di Alderweireld (di Lucas il gol degli Spurs) hanno permesso ai Reds di conquistare un’importantissima vittoria per contrastare l’avanzata inesorabile del Manchester City. Tra le due squadre, inoltre, sussiste un altro storico precedente in una finale di una competizione a eliminazione diretta: si trattava della Coppa di Lega inglese del 1982, quando i Reds ottennero la vittoria per 3-1 in rimonta dopo i tempi supplementari.

Tottenham-Liverpool: arbitro

Sarà Damir Skomina l’arbitro designato a dirigere l’appassionante sfida del Wanda Metropolitano tra Tottenham e Liverpool. Per il fischietto sloveno, nato a Capodistria il 5 agosto 1976 e operatore turistico di professione, sarà la 49° partita in stagione tra Champions League, Europa League, Prva Liga e Saudi Professional League. Internazionale dal 2002, Skomina non è nuovo a finali continentali, dal momento che ha già diretto la finale di Europa League tra Ajax e Manchester United nel 2017 mentre nel 2012 è stato designato direttore di gara della Supercoppa Europea tra Atletico Madrid e Chelsea, oltre a essere stato quarto uomo della finale di Champions League del 2012/2013, disputatasi tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Per l’occasione, Skomina sarà coadiuvato Jure Praprotnik e Robert Vukan. Il quarto uomo sarà invece lo spagnolo Antonio Mateu Lahoz mentre alla postazione VAR ci saranno gli olandesi Danny Makkelie e Pol van Boekel e i tedeschi Felix Zwayer e Mark Borsch.

Tottenham-Liverpool Streaming: dove vederla

Tottenham–Liverpool sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Uno (canale 201 dello Sky Box in HD) e Sky Sport (canale 252 satellitare in HD), e in chiaro su Rai1, oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV.