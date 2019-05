Finale Champions: è tutto pronto. Ma dove sono Messi e CR7? – VIDEO

Finale Champions: è tutto pronto. Ma dove sono Messi e CR7? A Madrid non c’è traccia dei due extraterrestri

Non manca più nessuno, solo non si vedono Leo Messi e Cristiano Ronaldo. Ci sono due assenti ingiustificati alla finale di Champions League che andrà in scena sabato sera con Tottenham e Liverpool una di fronte all’altra. La vera notizia è che in nessuna di queste due compagini giocano i due extraterrestri.

Entrambe hanno interrotto il proprio percorso europeo prematuramente, l’argentino in semifinale proprio contro i Reds di Klopp, il portoghese e la Juventus sono caduti per mano dell’Ajax. Di sicuro al Wanda Metropolitano di Madrid mancheranno entrambi…