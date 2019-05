Barcellona-Valencia streaming e probabili formazioni: ecco dove vedere il match che assegnerà la Copa del Rey 2018/19

Lo Stadio Benito Villamarín di Siviglia farà da cornice alla finale di Copa del Rey 2018/19, che vedrà opposti sabato 25 maggio, con fischio d’inizio alle ore 21.00, il Barcellona di Ernesto Valverde e il Valencia di Marcelino. Barcellona-Valencia: i catalani in caso di vittoria possono realizzare il “Doblete” dopo aver già conquistato la Liga spagnola, e si aggiudicherebbero il terzo titolo stagionale (hanno vinto anche la Supercoppa di Spagna). La squadra blaugrana si è qualificata alla finale dopo aver eliminato ai sedicesimi di finale il Cultural Leonesa, agli ottavi il Levante, ai quarti il Siviglia e in semifinale gli storici rivali del Real Madrid.

Il Valencia invece si è conquistato il diritto di giocarsi il trofeo eliminando nei sedicesimi il Deportivo Ebro, agli ottavi lo Sporting Gijón, ai quarti il Getafe e in semifinale il Betis. La finale di Copa del Rey Barcellona-Valencia sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN. Gli abbonati alla piattaforma (primo mese gratuito, costo di 9.99 euro al mese dopo i primi 30 giorni) potranno seguire la partita in tv o sui loro pc, tablet e smartphone attraverso diverse modalità.

Barcellona-Valencia sarà inoltre trasmessa anche in chiaro su Nove (canale 9 del digitale terrestre) e sarà visibile in streaming gratuitamente su DPlay.com, il servizio di streaming video che consente di guardare gratis e on demand il meglio della programmazione dei canali free di Discovery Italia.

BARCELLONA-VALENCIA

Competizione: Copa del Rey 2018/2019

Quando: sabato 25 maggio 2019

Fischio d’inizio: ore 21:00

Dove vederla in tv: Nove e DAZN

Dove vederla in streaming: DPlay.com e DAZN

Stadio: Stadio Benito Villamarín (Siviglia)

Arbitro: Undiano Mallenco



Le probabili formazioni

BARCELLONA (4-3-3): Cillessen; Sergi Roberto, Pique, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Vidal; Coutinho, Messi, Malcom. Allenatore: Valverde

VALENCIA (4-4-2): Domenech; Wass, Gabriel, Garay, Gaya; Soler, Parejo, Kondogbia, Guedes; Rodrigo, Gameiro. Allenatore: Marcelino

Leggi anche GUIDA TV: TUTTE LE PARTITE IN PROGRAMMA