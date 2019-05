Finale Europa League, Chelsea-Arsenal: perchè si gioca a Baku

La finale di Europa League tra Chelsea ed Arsenal si gioca a Baku: i motivi e tutto sullo stadio

In molti si sono chiesti: perchè la finale di Europa League si gioca a Baku? La risposta è molto semplice in realtà: l’Azerbaijan è uno dei 55 paesi Uefa e può essere scelto con le stesse probabilità dei paesi “big“. Inoltre, Baku non è solo il teatro della finale tra Chelsea ed Arsenal di questa sera: la capitale ospita il GP di Formula 1 e ad Euro 2020 ospiterà ben 4 partite.

Lo Stadio Olimpico è un impianto avveniristico: un investimento di quasi 650 milioni di euro per 70.000 posti a sedere. Un vero e proprio colosseo del calcio. La partita di Baku sarà anche la finale europea giocata più a est nella storia, non ci resta che abituarci a questo assestamento dell’asse terrestre. Unica nota negativa? Il caso Mkhitaryan.