Finale mondiale femminile, è sempre Rapinoe. Che record con gli Usa!

Finale mondiale femminile, Megan Rapinoe segna e realizzare un grande record. Ha realizzato 50 con la nazionale Usa

Megan Rapinoe ha lasciato la finale del mondiale femminile al minuto 78. Giri d’orologio utili per essere nuovamente decisiva per la sua Nazionale, gli Stati Uniti. E non in una partita qualunque, nell’atto conclusivo della lunga manifestazione in Francia. Ha sbloccato il risultato su rigore, con la freddezza che l’ha contraddistinta.

Non un gol qualunque, quello da lei realizzato. Oltre a far mettere la testa avanti alle sue ragazze in un impegno del genere, Rapinoe ha siglato col tiro dal dischetto la cinquantesima marcatura con gli Stati Uniti. Un record personale che corona la grandezza di questa giocatrice.