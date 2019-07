Si avvicina la finale del Mondiale femminile. Faccia a faccia tra Stati Uniti e Olanda: per le ragazza made in USA numeri incredibili

Mancano poco più di 48 ore alla finalissima del Mondiale femminile tra Stati Uniti e Olanda. Sarà l’atto finale di una competizione, quella francese, che ha saputo regalare emozioni a tutto tondo non solo grazie alla nostra nazionale. Le due selezioni che si affronteranno sono il meglio del panorama del gentil sesso in questo momento. Le ragazze made in USA sono le super favorite.

Basta notare che è la terza finale consecutiva che disputano in un Mondiale. La precedente, quella del 2015, era stata vinta a discapito del Giappone. Se il dato necessita di essere ampliato, si parla di cinque finalissime nelle ultime otto edizioni. Dato incredibile. A tentare di spezzare il dominio toccherà all’Olanda, squadra tecnica e fisica, attuale campione d’Europa in carica. Basterà alle Oranje?