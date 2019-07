Stati Uniti-Olanda, finale Mondiali femminili 2019 in streaming e in diretta TV: le probabili formazioni e dove vederla

I Mondiali femminili 2019 sono giunti al loro ultimo atto: gli Stati Uniti di Jillian Ellis sfidano l’Olanda di Sarina Wiegman. Stati Uniti-Olanda femminile: in palio c’è il titolo di Campionesse del Mondo. Per gli States, che comandano l’albo d’oro, sarebbe il 4° trionfo della loro storia, mentre un’affermazione dell’Olanda rappresenterebbe la prima volta per le Arancioni.

Gli Stati Uniti, dopo aver dominato il Girone F, chiuso al 1° posto a punteggio pieno davanti alla Svezia, hanno battuto 2-1 la Spagna negli ottavi di finale, quindi la Francia nei quarti con lo stesso punteggio, infine, nuovamente per 2-1, l’Inghilterra nelle semifinali. Fase a gironi chiusa a punteggio pieno anche per l’Olanda, che aggiudicatosi il 1° posto nel Gruppo E ha poi eliminato in sequenza il Giappone negli ottavi per 2-1, l’Italia nei quarti per 2-0 e la Svezia in semifinale per 1-0.

La finale Stati Uniti-Olanda femminile è in programma domenica 7 luglio 2019 alle ore 17.00 nel palcoscenico del Parc OL di Lione e sarà trasmessa in tv in diretta da Sky, come tutte le altre gare dei Mondiali Under 20 2019, sul canale Sky Sport Mondiali, visibile al numero 249 del satellite e 473 del digitale terrestre.

Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming attraverso l’app Sky Go, scaricabile su pc, tablet e smartphone e su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per gli utenti Sky su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. La finale dei Mondiali femminili 2019 sarà inoltre trasmessa in diretta e in chiaro da Rai Sport su Rai 2 e dunque visibile in streaming anche attraverso Rai Play.

Le probabili formazioni

STATI UNITI FEMMINILI (4-3-3): Naeher; Dunn, Sauerbrunn, Dahlkemper, O’Hara; Horan, Ertz, Lavelle; Press, Morgan, Heath. Ct. Ellis

OLANDA FEMMINILE (4-3-3): Van Veenendaal; Van Dongen, Bloodworth, Van der Gragt, Van Lunteren; Spitse, Van de Donk, Groenen; Martens, Van de Sanden, Miedema. Ct. Wiegman