Finale Uefa Women’s Champions League streaming e diretta tv: dove seguire la sfida tra Barça e Lione

Domani a Budapest grande appuntamento per tutti gli appassionati di calcio femminile. Alle ore 18.00, infatti, le squadre femminili di Barcellona e Lione si sfideranno per la Champions League femminile.

Ma dove si potrà seguire il match tra catalane e francesi? La partita, in Italia, sarà trasmessa da Sky Sport Football a partire dalle ore 18.00. Telecronaca di Gaia Brunelli e Martina Angelini, con Gianluigi Bagnulo inviato a Budapest. Alessia Tarquinio condurrà lo studio in onda dalle 17.30 su Sky Sport24. I tifosi dei territori dove non c’è copertura televisiva potranno guardare la partita in diretta streaming su UEFA.tv. Mentre gli highlights saranno disponibili su UEFA.com e UEFA.tv dalla mezzanotte.