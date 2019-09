Finlandia Italia: Pellegrini convince come attaccante e rifinitore

Lorenzo Pellegrini ha giocato in una posizione molto offensiva durante Finlandia Italia. E’ stato il principale rifinitore di Mancini

In Finlandia-Italia, Lorenzo Pellegrini ha giocato piuttosto avanzato. Di fatto, partendo da sinistra, era uno degli Azzurri più alti ed offensivi, giocava piuttosto vicino a Belotti.

🇮🇹 Lorenzo Pellegrini in #FinlandiaItalia ▪️ 23/24 passaggi riusciti

▪️ 100% pass accuracy treq. off.

🔥 7 passaggi chiave

▪️ 3 falli subiti pic.twitter.com/uN9wMbwD8J — French (@fderiu) September 8, 2019

Come si può vedere nel grafico, Pellegrini ha ricevuto sia in posizioni defilate (abbassandosi per aiutare l’uscita del pallone), sia (soprattutto) tra le linee nella trequarti avversaria. Ha confezionato la bellezza di 7 passaggi chiave. Pellegrini è quindi stato il principale rifinitore dell’Italia.