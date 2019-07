Fiorentina, l’ag. Ranieri dopo incontro con Pradè: «Sarà valutato in ritiro»

L’agente di Luca Ranieri, Giocondo Martorelli, ha rivelato a FirenzeViola.it l’esito dell’incontro con il direttore sportivo viola Pradè. Fuori dal centro sportivo ha detto: «Abbiamo parlato di Luca per esaminare la sua situazione. Siamo più o meno a quanto detto in un precedente incontro, che il ragazzo sarebbe andato a Moena per essere valutato».

E ancora: «Penso sia giusto che il mister valuti la qualità del ragazzo, e se è il caso di tenerlo in organico valuteremo, altrimenti si vedranno quali altre situazioni si prospetteranno».