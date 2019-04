Fiorentina, Antognoni su Chiesa: «È attaccato alla maglia e alla città, spero rimanga»

Giancarlo Antognoni ha rilasciato un’intervista a Dazn nel prepartita in cui ha parlato del futuro di Federico Chiesa

Il club manager della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, ha confessato a DAZN, nelle interviste che hanno preceduto il match contro il Frosinone, il proprio desiderio che Federico Chiesa possa ancora rimanere a lungo in viola: «Federico con noi è sempre presente e mi auguro lo sia a lungo. In questo momento è difficile fare previsioni, lui ha sempre dimostrato di essere attaccato alla città e alla maglia e la speranza è che possa rimanere qua».

Fra l’altro il giovane gioiello viola è stato schierato dal 1′ nel lunch match contro il Frosinone dopo l’infortunio muscolare rimediato durante il ritiro con la nazionale, ritrovando la sospirata maglia da titolare. Negli ultimi giorni le sirene di mercato si sono fatte sempre più insistenti per l’attaccante viola. I Della Valle non lo lascerebbero partire per un’offerta inferiore ai 90 milioni di euro.