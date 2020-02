Fiorentina Atalanta: Zapata si defila per creare spazi

Nel primo tempo di Fiorentina-Atalanta, Zapata si defilava spesso per creare spazi al centro. Pasalic doveva aggredirli

Se nel secondo tempo Gomez ha agito dentro al campo, nel primo tempo di Fiorentina-Atalanta la Dea ha abbastanza svuotato il centro. Si attaccava soprattutto sulle catene laterali, dove si formavano continui triangoli.

Per muovere il basso e compatto 532 della Fiorentina, l’Atalanta cercava di allargare le fila avversarie. Si voleva mandare Milenkovic e Pezzella fuori posizione, per creare uno spazio centrale che Pasalic (o suoi compagni) avrebbero dovuto attaccare. Un esempio nella slide sopra, in cui il centro è vuoto. Gomez e Gosens sono molto aperti, con Zapata che si defila. L’Atalanta riesce a far allargare i difensori avversari, si crea un grosso spazio centrale che Djimsiti va ad aggredire.