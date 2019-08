Fiorentina, Barone: «Mi auguro che Commisso diventi come Artemio Franchi»

Joe Barone, braccio destro di Commisso, ha parlato a margine della commemorazione di Artemio Franchi. Le sue parole

Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso alla Fiorentina, ha parlato a margine della commemorazione di Artemio Franchi e ha espresso un desiderio che sicuramente avrà inorgoglito il patron americano. Le parole raccolte da FirenzeViola.it.

«Nella vita bisogna fare cose importanti e poi la gente eventualmente se ne ricorderà. Artemio Franchi è stata una persona importante per la società Fiorentina e mi auguro che Rocco (Commisso, ndr) lascerà qualcosa di positivo esattamente come Franchi. Rocco è nato in Italia come me ma siamo cresciuti negli USA. Siamo qui per imparare il sistema italiano però vogliamo dare qualcosa di ciò che abbiamo imparato negli Stati Uniti. Stiamo lavorando, abbiamo bisogno di crescere e di strutture per tutte le squadre. In futuro la Fiorentina poi potrebbe crescere»