Fiorentina, Batistuta: «Incontro piacevole con Barone»

Batistuta a colloquio con la società, che mira a riportarlo alla Fiorentina. Ecco le parole di Batigol dopo l’incontro

Gabriel Omar Batistuta ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport riguardo all’incontro con la Fiorentina. I tifosi sognano un suo ritorno in società.

Ecco le sue parole:«Incontro piacevole con Barone. Sono contento di aver conosciuto la nuova proprietà, ma purtroppo al momento non ho altro da dire. Anche io sono impaziente ma intanto ho avuto una buona impressione. Accordo? No, ancora non siamo da nessuna parte».