Fiorentina, Batistuta ospite d’onore allo stadio: festa per i 50 anni

Firenze organizza un evento per il compleanno del Leone. Batistuta prima però sarà allo stadio per Fiorentina-Torino

Gabriel Omar Batistuta ospite d’eccezione allo Stadio Artemio Franchi in occasione di Fiorentina-Torino. La leggenda ha accettato l’invito del Presidente Della Valle e assisterà alla partita prima di recarsi in città per la festa.

Alle ore 18 si terrà una festa in onore di Batistuta per i suoi 50, compiuti a febbraio. Nel corso dell’evento, aperto al pubblico, verrà celebrato il campione argentino, con tanto di proiezione dei suoi 50 gol più belli. Alla manifestazione parteciperanno tanti ex compagni.

L’ex attaccante viola non vede l’ora. Ecco cosa ha scritto su Facebook:«Sono emozionato, mancano pochi giorni alla festa a Firenze e ho appena scoperto che all’evento verranno proiettati tutti i miei gol più belli».