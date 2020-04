Fiorentina, Benassi: «Ripresa Serie A? Solo se sarà sicuro al 102%»

Marco Benassi a 360°: dalla possibile ripresa della Serie A al taglio stipendi, le parole del centrocampista della Fiorentina

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Marco Benassi ha chiarito la propria posizione riguardo alla possibile ripresa del campionato di Serie A. Ecco l’opinione del giocatore della Fiorentina.

RIPRESA SERIE A – «Quando ho saputo dei compagni e dei membri dello staff risultati positivi, ho avuto paura per loro. E poi anche un po’ per me e i miei familiari. Ho sentito il nostro dottore star male per tanti giorni, vedere questo virus da vicino fa effetto. La ripresa? Leggo che probabilmente il 4 maggio torneremo ad allenarci: se ci saranno le dovute misure di sicurezza siamo i primi a volerlo fare. Certo ci deve essere il 102% di certezza che tutto è ok, perché il calcio è importante ma altre cose lo sono di più».

PORTE CHIUSE E RIDUZIONE STIPENDI – «Se dovessimo giocare in estate non avremmo problemi, anche se dal punto di vista della preparazione qualcosa giocando al caldo dovrà cambiare. Devo dire però che faccio fatica a pensare di riprendere il campionato a breve. Porte chiuse? Sarà sicuramente così ma non è la stessa cosa. Ad Udine è stato uno spettacolo bruttissimo, non mi era mai capitato. Senza tifosi non è calcio, dovremo abituarci. Riduzione stipendi? Siamo a disposizione, stiamo attendendo le decisioni della società e della Lega calcio».