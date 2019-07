Biraghi ha le idee chiare in vista della nuova stagione con la maglia viola: ecco gli obiettivi della Fiorentina

Biraghi resta alla Fiorentina. Lo ha ribadito ai microfoni di Sky Sport dal ritiro di Moena.

Ecco le dichiarazioni del difensore: «Il mio desiderio è rimanere qua. Non andrò via finché non si otterrano buoni risultati. L’ambiente è carico. Dobbiamo centrare obbiettivi importanti nel giro di qualche anno. Con la nuova proprietà si riparte da zero».