Fiorentina, Brekalo: «Potevamo fare la storia. Ora voglio giocare di più»

Josip Brekalo, attaccante della Fiorentina, ha parlato dopo il pareggio dei viola contro lo Spezia: le sue dichiarazioni

Josip Brekalo, attaccante della Fiorentina, ha parlato a Dazn dopo il pari contro lo Spezia.

LE PAROLE – «Questo pareggio è un peccato perché prima della partita avevamo l’opportunità di scrivere la storia vincendo 10 partite consecutive, non ne siamo felici. Abbiamo regalato un gol, ma poi abbiamo dominato il match al 90%. Dobbiamo continuare così. Io voglio giocare di più, so di poter fare grandi cose in Coppa Italia e in Serie A».