Fiorentina, brutte notizie per Italiano: Nico Gonzalez a rischio per la Lazio

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Fiorentina e Italiano potrebbero dover fare a meno di Nico Gonzalez contro la Lazio

Brutte notizie per l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano. In vista della partita di domani contro la Lazio, infatti, l’allenatore viola potrebbe dover far a meno di uno dei suoi big.

Come riportato da La Nazione, il problema accusato in Nazionale da Nico Gonzalez, problema al gemello di un polpaccio, sarebbe più grave del previsto. Le sue condizioni verrano valutate in queste ore, ma la sua presenza contro la Lazio è a forte rischio.