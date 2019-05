Fiorentina, brutto colpo per Chiesa: a rischio per l’ultima di campionato?

La Fiorentina non è sicura della salvezza. Come se non bastasse, i viola rischiano di perdere Chiesa per un infortunio patito contro il Parma

Continua il periodo buio della Fiorentina, che ora rischia di non centrare l’obiettivo minimo stagionale della salvezza in Serie A.

Come se non bastasse, scattano sirene d’allarme per le condizioni di Federico Chiesa. Il giocatore ultimamente è sotto tono come tutta la squadra, e nel primo tempo contro il Parma ha pure lamentato problemi fisici. Il giocatore ha stretto i denti ed è rimasto in campo nonostante l’infortunio, ma le sue condizioni sono in dubbio in vista dell’ultima di campionato contro il Genoa.