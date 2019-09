Fiorentina, CASTROVILLI: «Felice per il gol. Continuiamo così» – VIDEO

Il centrocampista della Fiorentina Castrovilli analizza così la prestazione offerta contro il Milan: «Dobbiamo continuare così» – VIDEO

Autore del momentaneo 2-0 della Fiorentina, Gaetano Castrovilli ha commentato la vittoria tra le mura di San Siro contro il Milan: «Sono felice per il gol e la vittoria della squadra. C’è grande entusiasmo da parte di tutti, dobbiamo continuare così perché possiamo fare molto di più. Ringrazio il mister per le parole spese nei miei confronti».

«Alleniamoci come stiamo facendo e diamo continuità ai risultati positivi. I miei idoli? Mi ispiro a Kakà e Ronaldinho, da bambino vedevo spesso i video per apprendere qualcosa da loro», ha concluso in zona mista.