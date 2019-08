Fiorentina, Ceccherini verso l’addio: Tonelli o Chiriches al suo posto

La Fiorentina potrebbe cedere il difensore Ceccherini al Brescia e potrebbe puntare su un altro elemento come Tonelli o Chiriches

Movimenti in difesa in casa Fiorentina. Il club viola sta per cedere Ceccherini al Brescia e potrebbe puntare su un altro elemento. Il nuovo difensore per Montella potrebbe arrivare dal Napoli.

Secondo Il Corriere dello Sport, il nuovo difensore sarà Lorenzo Tonelli, in uscita dal Napoli. L’affare è vicino alla chiusura ma attenzione anche al nome di Vlad Chiriches, altro elemento in uscita dalla corte di Ancelotti, che piace al Sassuolo.