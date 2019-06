Fiorentina, ritiro a rischio in caso di partecipazione alla Champions Cup. Tutti i dettagli sulla scelta di Commisso

Il nuovo patron della Fiorentina, Rocco Commisso, vuole mostrare il suo «nuovo amore ad amici e parenti negli States». Per questo motivo l’estate dei Viola è stata stravolta: tre match previsti nel mese di luglio contro Chivas Guadalajara, Arsenal e Benfica sul territorio americano per l’International Champions Cup (dove sostituirebbe la Roma impegnata nei preliminari di Europa League).

Tuttavia, c’era già un accordo in atto: la Fiorentina è attesa per il 6 luglio a Moena in Trentino per due settimane. Periodo che coincide con quello del torneo negli Stati Uniti. L’azienda della località trentina ha fatto sapere che non potrà ospitare la Fiorentina nel mese di agosto ed il giallo inizia: dove si alleneranno i Viola in caso di ritiro “spezzato”?