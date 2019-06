Fiorentina, chi è Aleksa Terzic: il primo colpo di Commisso

Fiorentina, l’eredità di Corvino si chiama Aleksa Terzic: il primo colpo di Rocco Commisso. Ecco chi è il nuovo Kolarov dalla Serbia

La Fiorentina si assicura il giovane talento serbo Aleksa Terzic dalla Stella Rossa di Belgrado. E’ l’eredità di Pantaleo Corvino, che è riuscito a chiudere la trattativa per 1,7 milioni, battendo la concorrenza del Milan. Il terzino classe 99 si è messo in luce in Youth League ed ora sarà impegnato con la Serbia negli Europei Under 21 che si giocheranno in Italia e San Marino.

Terzic in patria è considerato il nuovo Kolarov e così si augura anche la Fiorentina. I Viola, infatti, sperano di ripetere così l’operazione Milenkovic della scorsa estate, acquistando un terzino low-cost che si potrebbe poi rivelare un potenziale titolare.