Fiorentina: come sta cambiando Ribery

Nella nuova Fiorentina di Montella, Ribery sta cambiando molto il proprio stile di gioco. Si muove diversamente rispetto al Bayern

Ribery si è subito adattato da campionissimo al contesto della Fiorentina, molto diverso rispetto a quello del Bayern Monaco. In Baviera il francese ricopriva una posizione più specifica, in cui si “limitava” a saltare l’uomo e a rifinire l’azione.

Nel nuovo 352 di Montella, Ribery svaria molto di più, è una delle principali fonti di gioco dei suoi. Basti pensare che contro il Milan è stato il terzo dei suoi per tocchi di palla (63). Viene incontro per aiutare il palleggio, defilandosi anche parecchio: sono fondamentali in quelle situazioni i movimenti di Castrovilli, il quale va a riempire il centro dell’attacco.