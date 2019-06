Nasce la Fiorentina di Commisso: chi resta e chi lascia la società viola

Nasce la Fiorentina di Commisso, grandi manovre in vista: ecco chi resta e chi invece lascia la società viola

La Fiorentina sta passando di mano: da quelle dei Della Valle a quelle dell’imprenditore italo-americano Rocco Commisso. E, quando un’azienda cambia proprietà, gli stravolgimenti sono sempre dietro l’angolo. I viola, insomma, non faranno eccezione.

A restare centrale nella nuova Fiorentina, allora, sarà soltanto la figura di Antognoni. Corvino, al contrario, ha già le valigie pronte: non per tornare a Lecce, assicurano però dalla Puglia. Per un ruolo in società, così, le candidature portano ai nomi di Braida e Gandini. La Fiorentina di Commisso inizia a prendere forma.