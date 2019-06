Fiorentina, Commisso: «Chiesa rimane. Batistuta? Alle giuste condizioni»

Le parole di Rocco Commisso, patron della Fiorentina, ha parlato di Chiesa, Batistuta, Gandini e Borja Valero

A tutto Rocco Commisso. Il patron della Fiorentina ha sviscerato diversi argomenti a Sky Sport, partendo da Chiesa: «Ho visto la partita dell’Under 21. Non ho parlato con l’entourage, ho parlato con me stesso. Ha fatto un grandissimo gol. Se non ci sono cose che non so, lui resterà alla Fiorentina. Argomenti per continuare a Firenze? La Fiorentina, è cresciuto a Firenze e faremo una bella squadra».

Prosegue Commisso: «Borja Valero? Presto mi aggiorneranno su tutto. Montella, Pradè, Joe Barone e Antognoni si dedicheranno a costruire la squadra. Gandini amministratore delegato? Non l’ho incontrato. Batistuta? Potremmo parlare ancora con lui. Vogliamo averlo con noi ma alle giuste condizioni».