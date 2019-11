Fiorentina, Commisso: «Sono contento di quello che stiamo facendo. Sul razzismo…»

Rocco Commisso si è fermato ai microfoni di Sky Sport poco prima del fischio d’inizio di Fiorentina-Parma. Le sue parole

TIFOSI – «I tifosi sono stati eccellenti e bravissimi con me. Siamo tutti una famiglia qui a Firenze, non mi aspettavo questo affetto. Vogliamo fare tante cose veloci qui in Italia perchè gli italiani se lo meritano».

FIORENTINA – «Vincere a Firenze? Una cosa alla volta, sono contento dove siamo oggi. Ci è voluto tanto lavoro ma ora stiamo raccogliendo i risultati. Oggi abbiamo otto undicesimi che sono nuovi, dobbiamo fare le cose con calma»

RAZZISMO – «Non mi piacciono i razzisti. Non possiamo lasciare che un piccolo gruppo rovini tutta la nostra tifoseria. La Serie A dovrebbe arrivare ad un livello più alto di quello che è oggi, perchè non si può andare avanti così».