Fiorentina, Commisso: «De Paul? Lo vedrei bene a Firenze»

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha commentato le voci sul mercato della società gigliata. Le sue parole

De Paul nel mirino della Fiorentina. Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è stato intercettato da Firenzeviola.it questo pomeriggio all’uscita dal centro sportivo e ha parlato del possibile arrivo dell’argentino a Firenze.

Ecco le sue parole: «Basta spese folli? No, siete furbi, questo me lo mettete in bocca voi. Le spese devono essere giuste. De Paul? Da quello che mi dicono lo vedrei bene nella Fiorentina. Il mercato chiuderà fra 5-6 giorni, vediamo».