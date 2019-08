Fiorentina, Commisso: «Juve vince sempre, non fa bene alla Serie A»

Il patron della Fiorentina Rocco Commisso lancia una frecciatina alla Juve, che da anni domina il campionato italiano

Intervistato da Repubblica, Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, spera che il trend del campionato italiano subisca un’inversione di rotta.

«Dei venti presidenti che ci sono in Italia, non ce n’è nessuno come me. A me piace questo sistema: se fai bene vai avanti, se fai male vai giù. So che mi criticheranno, specialmente gli juventini, ma non è un bene per il calcio italiano che una squadra vinca sempre».