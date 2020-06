Fiorentina, Commisso: «Non ci sarò, ma continuerò a sostenere i ragazzi»

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è intervenuto sui canali ufficiali del club Viola. Ecco il suo messaggio

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è intervenuto sui canali ufficiali del club Viola. Ecco il suo messaggio per spiegare la propria assenza nelle prossime settimane:

«Purtroppo viste le attuali problematiche relative al Coronavirus, che in tutto il mondo continua ancora a mietere ogni giorno nuove vittime, non potrò raggiungere Firenze come era nei miei programmi e nei miei desideri. Sono accanto con tutto il mio cuore alla squadra ed ai nostri tifosi. Continuerò a sostenere i nostri ragazzi senza potere, purtroppo, farlo da vicino in questo finale di stagione molto particolare, ma l’attuale situazione non mi permette di fare altrimenti. Come sempre seguirò costantemente la nostra squadra dall’America sperando di poter tornare il più presto possibile ad abbracciare tutti».