Fiorentina, Commisso: «Non possiamo commettere gli errori del Milan»

Le parole del patron della Fiorentina, Rocco Commisso, sui primi giorni da presidente e sul futuro della Viola

Rocco Commisso, proprietario della Fiorentina, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, tracciando un primo bilancio della sua avventura: «Ho comprato una squadra di A in 2 settimane. Ho preso dei rischi ma ci sono abituato».

Prosegue Commisso: «Nel breve termine sarei orgoglioso se la squadra giocasse bene. Pretendo che calciatori e tecnici lavorino duramente. Abbiamo bisogno di tempo per fornire risorse. Non possiamo commettere gli errori di altre società come il Milan che ha speso 200 milioni per giocatori senza ottenere risultati».