Fiorentina, Commisso: «Mercato? Prima dobbiamo vendere: ecco perchè»

Rocco Commisso, nuovo patron della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista in cui delinea gli obiettivi stagionali e parla di FFP

Il nuovo presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha rilasciato un’intervista a Forbes. Oltre ad annunciare l’obiettivo stagione dei viola, il patron statunitense ha parlato di mercato e Fair Play Finanziario.

Ecco le sue parole: «L’obiettivo iniziale è fare meglio rispetto allo scorso anno. Nel futuro spero di regalare un trofeo. Poi non sono qui per fare soldi ma non voglio sperperarli. Dovremo prima vendere, poi compreremo. Uno dei problemi con cui stiamo facendo i conti è la grande quantità di giocatori senza la necessaria qualità. FFP? Potrei mettere tanti soldi, ma non sono autorizzato».