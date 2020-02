Fiorentina: Cutrone, Chiesa e la passività dei viola

I ripiegamenti di Chiesa e Cutrone sintetizzano la passività della Fiorentina. I viola hanno tanto campo da coprire quando recuperano palla

La Fiorentina di Iachini si sta rivelando una squadra dalla forte connotazione difensiva. Senza palla, i viola si difendono con un 532 molto basso e prudente, schiacciandosi nella propria trequarti.

Un esempio nella slide sopra: da notare quanto sono corti i viola. Anche gli attaccanti della Fiorentina ricoprono una posizione molto arretrata, basti vedere Chiesa e Cutrone. Per quanto non sia facile segnare ai viola, quando ti schiacci così basso hai tanto campo da fare quando recuperi palla: non è sempre semplice risalire in spazi così lunghi.